Общество 11 апреля 2023, 12:35 НПО «Форум гражданского общества Россия — ЕС» признали нежелательной Генпрокуратура признала нежелательным «Форум гражданского общества Россия — ЕС» РИА «Новости»

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Генпрокуратура признала нежелательной в стране деятельность немецкой НПО «Форум гражданского общества Россия — ЕС». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Принято решение о признании нежелательной <…> деятельности иностранной неправительственной организации „Форум гражданского общества Россия — ЕС“, ФРГ», — сообщили в пресс-службе.

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В Генпрокуратуре напомнили, что организация объединяет около 180 российских и европейских организаций, которые собирают данные о процессах, происходящих в стране.

Кроме того, среди ее целей — наладить контакты с российскими «политическими эмигрантами», чтобы использовать это в ущерб интересам государства.

В ведомстве обратили внимание, что НПО стремится дискредитировать руководство России, что угрожает основам конституционного строя и и безопасности государства.

В конце марта деятельность латвийской НПО «Свободный университет» признали нежелательной в России.