11 апреля 2023, 12:35
НПО «Форум гражданского общества Россия — ЕС» признали нежелательной
Генпрокуратура признала нежелательным «Форум гражданского общества Россия — ЕС»
Генпрокуратура признала нежелательной в стране деятельность немецкой НПО «Форум гражданского общества Россия — ЕС». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Принято решение о признании нежелательной <…> деятельности иностранной неправительственной организации „Форум гражданского общества Россия — ЕС“, ФРГ», — сообщили в пресс-службе.
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В Генпрокуратуре напомнили, что организация объединяет около 180 российских и европейских организаций, которые собирают данные о процессах, происходящих в стране.
Кроме того, среди ее целей — наладить контакты с российскими «политическими эмигрантами», чтобы использовать это в ущерб интересам государства.
В ведомстве обратили внимание, что НПО стремится дискредитировать руководство России, что угрожает основам конституционного строя и и безопасности государства.
В конце марта деятельность латвийской НПО «Свободный университет» признали нежелательной в России.
Генпрокуратура РФ
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