Дегтярев рассказал о звонке Мишустина и 1,3 млрд рублей для Хабаровского края
«Как и обещал, мне только что позвонил председатель правительства России, уважаемый Михаил Владимирович Мишустин. Правительство России выделит дополнительные 1,3 миллиарда рублей Хабаровскому краю на возмещение выпадающих доходов в ближайшее время», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что Кабмин рассмотрит предложения его команды по поддержке и развитию региона, которые сформулируют в ближайшее время.
Ранее во время заседания краевой администрации Дегтярев предложил уменьшить тарифы на коммуналку для жителей Хабаровского края. Он заявил, что у людей нет денег, чтобы нормально жить, поэтому необходимо ввести дополнительные субсидии на оплату услуг ЖКХ. Для этого необходимо задействовать внутренние ресурсы и обратиться в федеральный центр.
Дегтярев занял пост губернатора Хабаровского края после отставки Сергея Фургала. Сейчас экс-руководитель региона находится под арестом по обвинению в организации убийств и покушении на убийство бизнесменов.