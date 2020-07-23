Дегтярев рассказал о звонке Мишустина и 1,3 млрд рублей для Хабаровского края

Премьер-министр России Михаил Мишустин накануне пообещал созвониться с новым врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым и решить вопрос о мерах поддержки региона. На следующий день он свое обещание сдержал.

«Как и обещал, мне только что позвонил председатель правительства России, уважаемый Михаил Владимирович Мишустин. Правительство России выделит дополнительные 1,3 миллиарда рублей Хабаровскому краю на возмещение выпадающих доходов в ближайшее время», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что Кабмин рассмотрит предложения его команды по поддержке и развитию региона, которые сформулируют в ближайшее время.

Ранее во время заседания краевой администрации Дегтярев предложил уменьшить тарифы на коммуналку для жителей Хабаровского края. Он заявил, что у людей нет денег, чтобы нормально жить, поэтому необходимо ввести дополнительные субсидии на оплату услуг ЖКХ. Для этого необходимо задействовать внутренние ресурсы и обратиться в федеральный центр.

Дегтярев занял пост губернатора Хабаровского края после отставки Сергея Фургала. Сейчас экс-руководитель региона находится под арестом по обвинению в организации убийств и покушении на убийство бизнесменов.