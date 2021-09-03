Россияне сообщили о пропаже противосудорожного препарата этосуксимид, который применяют для купирования приступов эпилепсии у детей. Если это лекарство заменить или сделать паузу в его приеме, то больным детям может стать хуже. Об этом написал РБК со ссылкой на благотворительные фонды «Предание» и «Верное направление».

По данным РБК, жалобы в основном касаются дефицита «Суксилепа» — под таким названием этосуксимид используется в России. Также люде сообщают об отсутствии «Заронтина» и «Петнидана», где этосуксимид является действующим веществом. Представители аптечных сетей подтвердили РБК отсутствие этих лекарств в продаже.

Врач-эпилептолог Ирина Пронькинова рассказала, что дефицит этосуксимида опасен, так как заменить его другим противосудорожным препаратом проблематично. По словам собеседницы, лекарство применяют при абсансной эпилепсии у детей, во время приступов которой люди замирают и ни на что не реагируют.

В Министерстве здравоохранения России РБК объяснили, что знают об этой проблеме. Ведомство уже направило в Минпромторг нужную информацию, чтобы обеспечить жителей России препаратом. По данным АО «Фармимэкс», которое занимается поставками «Суксилепа», дефицит образовался из-за сложностей с перерегистрацией отпускной цены производителя, которая весной составляла 1699 рублей, что нерентабельно.

В июле ее все же перерегистрировали на уровне 2242 рублей. Сейчас «Фармимэкс» и профильные ведомства работают над вопросом возобновления поставок «Суксилепа» с учетом его новой стоимости.