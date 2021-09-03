Томские ученые смогли улучшить эффективность лекарства от рака на 40%

Ученые Томского политехнического университета совместно с другими российскими специалистами создали особую наноупаковку для лекарства от рака — актиния-225. Благодаря этому лечение онкозаболеваний с помощью этого изотопа станет на 40% более эффективным.

Радиоактивный изотоп актиния является перспективным препаратом для лечения разных форм рака, но его сложно применять из-за токсичности. При его распаде образуются франций-221 и висмут-213, которые накапливаются в печени, почках и селезенке, сообщило РИА «Новости».

Ученые смогли исправить это с помощью особой наноупаковки для актиния. Созданная ими полимерно-белковая капсула защищает организм от токсичных дочерних изотопов актиния в 6-10 раз лучше аналогов. Она растворяется только после того, как франций-221 и висмут-213 внутри нее распадутся до неопасных изотопов.

По словам специалистов, это помогает нейтрализовать токсичные изотопы и повысить терапевтический эффект актиния на 40%. При создании новых капсул ученые использовали химические методы. Сначала они связали актиний с альбумином, белковой молекулой, а потом поместили эту пару в полимерный раствор.

Альбумин окружает изотоп защитной средой, создавая прочную ковалентную связь с полимером на основе полипептидов и полисахаридов.