Общество 11 января 2024, 11:12 Дефицит зенитных ракет подтвердили в ВСУ Спикер ВВС Украины подтвердил дефицит зенитных ракет после ударов России Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/globallookpress

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Украине не хватает зенитных управляемых ракет (ЗУР), признал спикер воздушных сил страны Юрий Игнат в эфире телемарафона. Многие снаряды потратили на попытку отразить массированные удары России за последние дни.

Первый удар произошел ночью 29 декабря. По словам Игната, украинские военные еще не видели такого количества целей на мониторе: Россия применила все типы высокоточного оружия, за исключением крылатых ракет «Калибр» морского базирования. Масштабные атаки повторились 2 и 8 января, что негативно отразилось на украинской противовоздушной обороне (ПВО).

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Ее эффективность значительно снизилась за последние недели еще и по причине быстрого расходования ЗУР.

«Дефицит зенитных управляемых ракет действительно есть, этого никто не скрывает», — заявил Юрий Игнат.

Он отметил, что Запад в курсе этой и других проблем с украинской ПВО. Но, судя по статье в New York Times, США не будут дополнительно передавать Украине дорогостоящие ракеты, пока Конгресс не определится с финансированием.

Ранее ракетные удары России прокомментировал британский аналитик Александр Меркурис. По его словам, они нанесли огромный ущерб противовоздушной обороне противника.