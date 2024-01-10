10 января 2024, 17:40
Британский аналитик признал огромный ущерб, нанесенный ВСУ ракетами России
Аналитик Меркурис: три ракетных удара России нанесли огромный ущерб Украине
Россия нанесла колоссальный ущерб украинской системе противовоздушной обороны (ПВО) за счет трех массированных ударов ракетами. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
Ракетные удары приходятся по военным объектам Украины. Меркурис отметил, что Западу, у которого все меньше ресурсов, будет непросто решить эту проблему. К тому же там уже начинают понимать, что ВСУ не смогут победить Россию.
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Ранее Минобороны сообщило, что российские средства ПВО перехватили три реактивных снаряда HIMARS и «Ураган». Кроме того, уничтожено более 30 беспилотников в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Возле города Марьинки в ДНР ликвидировали 10 чешских ракет Vampire. Об этом рассказал глава пресс-центра группировки «Юг».
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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