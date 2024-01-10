Спецоперация 10 января 2024, 17:40 Британский аналитик признал огромный ущерб, нанесенный ВСУ ракетами России Аналитик Меркурис: три ракетных удара России нанесли огромный ущерб Украине РИА «Новости»

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Россия нанесла колоссальный ущерб украинской системе противовоздушной обороны (ПВО) за счет трех массированных ударов ракетами. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

Ракетные удары приходятся по военным объектам Украины. Меркурис отметил, что Западу, у которого все меньше ресурсов, будет непросто решить эту проблему. К тому же там уже начинают понимать, что ВСУ не смогут победить Россию.

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Ранее Минобороны сообщило, что российские средства ПВО перехватили три реактивных снаряда HIMARS и «Ураган». Кроме того, уничтожено более 30 беспилотников в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Возле города Марьинки в ДНР ликвидировали 10 чешских ракет Vampire. Об этом рассказал глава пресс-центра группировки «Юг».