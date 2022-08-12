Дефицит работников в сфере ЖКХ зафиксировали в России

Нехватка работников в сфере жилищно-коммунального хозяйства составляет около 200 тысяч человек, заявил в беседе с РИА «Новости» заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько. Он связал это с низким престижем отрасли.

«Действительно, в целом проблема рабочих рук есть. Мы оцениваем нехватку рабочей силы в ЖКХ примерно в 200 тысяч человек. К сожалению, во многом это связано с тем, что престиж отрасли не на том уровне, как хотелось бы», — заявил Ересько.

Представители министерства ЖКХ ведут диалог с учебными заведения, стараясь популяризировать сферу, чтобы привлечь в нее новые кадры. При этом стоит учитывать, что в современном мире при развитии малой механизации даже профессия дворника перестала быть низкоквалифицированной, отметил Ересько.

Замминистра отметил, что зависимость отрасли от мигрантов разная по регионам и городам. В мегаполисах она выше, а в регионах значительно меньше.

Кафедра МинЖКХ Подмосковья в МГИМО открыла набор в магистратуру. Программа ориентирована на подготовку специалистов в сфере государственного муниципального управления и городского хозяйства.