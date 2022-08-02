Кафедра МинЖКХ Подмосковья в МГИМО открыла набор в магистратуру

На базовой кафедре МинЖКХ Подмосковья в МГИМО открыли набор на магистерскую программу «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий». У нее больше нет аналогов в России, она разрабатывалась с учетом всех новейших требований стандартов в отрасли. Прием документов продлится до 20 августа.

«Программа нашей базовой кафедры МинЖКХ в МГИМО ориентирована на подготовку специалистов в сфере государственного муниципального управления и городского хозяйства. Более половины ее лекторского состава — это действующие руководители предприятий, органов исполнительной власти и ведущие преподаватели МГИМО», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Он отметил, что на кафедре преподают самые современные методики по широкому кругу дисциплин. Например, «Развитие городских территорий», «Цифровизация городского хозяйства», «Инвестиции в городское хозяйство» и другие. Большая часть учебного процесса отводится под практические занятия, под выезды на предприятия и ознакомление с реальной работой.

Программа магистерского набора стартовала в 2020 году. Кафедра располагается в Одинцовском филиале МГИМО МИД России и входит в структуру Школы бизнеса и международных компетенций. Кафедра готовит высокопрофессиональных специалистов, которые могут эффективно работать в сфере ЖКХ, принимать продуманные решения и отвечать всем акуальным запросам населения.

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