Общество 07 января 2024, 17:02 Дефицит мяса птицы в регионах объяснили влиянием погоды на доставку Ретейлер X5 Group объяснил задержки охлажденной птицы снегопадами РИА «Новости»

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Охлажденное мясо курицы пропало во время новогодних каникул в магазинах торговой сети X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») на Урале и в Самарской области. В пресс-службе ретейлера в комментарии РБК объяснили, что на поставку повлияли сильные морозы и снегопады.

Представитель компании подчеркнул, что график движения большегрузов уже вошел в норму и в ближайшее время дефицит курятины исчезнет.

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«Мы делаем все возможное для того, чтобы довезти недостающий товар до магазинов как можно быстрее и обеспечить наших покупателей всем необходимым», — заявили в пресс-службе.

Представитель еще одной торговой сети на условиях анонимности заявил журналистам, что никаких проблем с охлажденной птицей у ретейлеров нет. По его словам, товары периодически пропадают во время праздничных дней.

Об исчезновении курицы из продажи в магазинах Екатеринбурга ранее сообщало Ura.ru со ссылкой на покупателей. В пресс-службе правительства Свердловской области заявили, что поставки в сетевые магазины снизились во время праздничных дней. О том, что никаких причин для беспокойства нет, заявили в Минсельхозе Челябинской области в комментарии изданию 74.Ru.

Беспокойство россиян исчезновением мяса птицы вполне объяснимо после пережитого в конце 2023 года дефицита и резкого взлета цен на яйца. Ситуацию в ходе прямой линии прокомментировал президент России Владимир Путин. Он извинился перед жителями страны и пообещал, что ситуация стабилизируется в самое ближайшее время.