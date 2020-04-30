Дедушка рассказал о внуках, которых заставляли есть листья и жить в шалаше

«Внуки рассказывают, что она с ними договорилась, чтоб мы не узнали и не мешали им уйти. Говорила, что поживем в лесу вдалеке от цивилизации. Взяли булку хлеба. Младший поддался ее уговорам, а старший пошел, чтобы присмотреть за ними. Они шалаш построили, у них зажигалка была. Но в последние дни похолодало, и зажигалка кончилась… У них с собой была буханка хлеба и лучок», — пояснил Рамиль Мудасирович.

По словам мужчины, старший подросток пошел за помощью, пока его мать спала. Так ему удалось найти нефтяников, а спустя некоторое время нашли мать и младшего ребенка.

«Мы их уже на руках вынесли, холодно было, и они прикемарили. Алия по дороге сознание потеряла, видимо, от истощения. Сутки в реанимации была, потом в палату перевели, потом врач сказал, что надо в психбольницу», — вспомнил Рамиль Мудасирович.

Он уточнил, что до инцидента женщина планировала переехать в деревню, ведь «в городе ничего хорошего».

Жительница Лениногорска в Татарстане ушла с сыновьями в лес. Семья жила в шалаше и питалась листьями. Позже их обнаружили: детей забрали к себе бабушка и дедушка, а женщину отправили в психиатрическую больницу.