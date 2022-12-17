Общество 17 декабря 2022, 20:51 Дед Мороз приехал на открытие елки в Белгороде на бронетранспортере «Бел.Ру»: Дед Мороз приехал на открытие елки в Белгороде на БТР

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Дед Мороз прибыл в Белгородскую область из Великого Устюга. Там он встретился с военными и детьми из пункта временного размещения. В Белгород зимнего волшебника «подбросили» на бронетранспортере. Об этом сообщило местное сетевое издание «Бел.Ру».

В первую очередь он поздравил с праздником белгородских военных, встретившись с ними в лесу: подарил военнослужащим мандарины. Потом его путь лежал в пункт временного размещения беженцев, где он устроил праздник детям и подарил им подарки.

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Бойцы местного подразделения подвезли Деда Мороза в областной центр на бронированной транспортно-боевой машине, где он торжественно открыл городскую елку.

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Главную елку страны доставили в Москву из Волоколамска. Дерево выбирали на конкурсной основе, победившей елке 96 лет, она 27 метров в высоту и 56 сантиметров в диаметре. Заявку на конкурс подали волоколамские школьники. Скоро елку установят на Красной площади и украсят гирляндами и игрушками.