Интересное 14 декабря 2022, 23:04 Главную елку России доставили в Кремль из Подмосковья Главную елку России привезли в Москву из Волоколамского городского округа

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В Москву доставили главную новогоднюю елку страны. Скоро ее установят на Красной площади и украсят игрушками и гирляндами. Дерево высотой 27 метров спилили в Волоколамском городском округе.

За рулем грузовика с елкой был настоящий Дед Мороз. Он доставил в столицу главную елку страны. А чтобы она не повредилась в дороге, ее тщательно зафиксировали ремнями безопасности.

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«Хорошая, пушистая елочка. Нам погода помогла. Видите — мороза нет, ничего нет», — рассказал замдиректора волоколамского филиала ГКУ «Мособллес» Николай Колесниченко.

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Дерево тщательно отбирали. Волоколамскую елку признали лучшей среди остальных конкурсанток. Она идеально впишется в новогоднюю Москву — 96 лет, 27 метров в высоту и 56 сантиметров в диаметре. А нашли ее волоколамские школьники. Они решили отправить заявку и не прогадали.

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать елки для домашних праздников. По словам специалистов, новогоднее дерево следует покупать в конце декабря. Так оно точно не осыплется и сохранит праздничный вид в ночь на 1 января.