Заявление гендиректора ООО «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона о «Северном потоке — 2» является просто очередным шантажом и попыткой выторговать себе преференции. Такое мнение выразил политолог Михаил Светов.

По мнению эксперта, для Украины «Северный поток — 2» и обсуждения вокруг него стали средством давления на жалость и сочувствие у США и ЕС. Поэтому такие заявления продолжат звучать и дальше, отметил он в беседе с RT.

Вся суть этих выпадов, по его словам, будет заключаться в том, что «другие страны должны отказаться от всего и заняться Украиной».

Макогон ранее заявил о том, что завершение газопровода «Северный поток — 2» превратит обеспечение энергетической безопасности Украины в главную проблему государства. Транзит газа через Украину, по его мнению, связывает руки России.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о возможном увеличении объема транзита газа через Украину после окончания срока контракта в 2024 году. При этом он отметил, что этот вопрос должен решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. В «Нафтогазе» Украины в ответ заявили о неприемлемости предложений «Газпрома» о сохранении транзита в обмен на невыгодные закупки газа. Российская компания отреагировала на этот выпад, пояснив, что Украине никто не предлагал покупать газ, а слова Миллера были обращены к европейским партнерам.