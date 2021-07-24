Украине не предлагали покупать российский газ, а слова председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера о транзите через украинскую территорию после 2024 года касались закупок со стороны Евросоюза по новым контрактам. Об этом заявили в пресс-службе российской компании, опровергнув заявления главы «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко.

Представители «Газпрома» отметили, что в компании ознакомились с заявлением Витренко о том, что предложения российской стороны о сохранении транзита через Украину в обмен на невыгодные закупки газа из РФ неприемлемы, сообщил ТАСС.

«Комментарий председателя правления „Газпрома“ Алексея Миллера адресован нашим партнерам из стран ЕС, в первую очередь — немецким», — пояснили в «Газпроме».

Речь шла об объемах транзита через Украину после 2024 года в соответствии с новыми объемами закупок российского топлива европейскими странами по новым контрактам, а также о том, что «Газпром» на фоне этого особенно заботит вопрос декарбонизации экономики Европейского союза.

О возможном увеличении объема транзита газа через Украину после окончания срока контракта 2024 года Миллер заявил 22 июля. При этом он отметил, что этот вопрос должен решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Отдельно Миллер указал, что участие в переговорах партеров из Германии обоснованно с учетом планов ЕС по декарбонизации экономики.

Витренко не оставил слова Миллера без внимания и сегодня заявил о неприемлемости предложений «Газпрома» о сохранении транзита в обмен на невыгодные закупки газа. В «Нафтогазе» подчеркнули, что лучшей гарантией сохранения транзита для Украины является бронирование мощностей украинской ГТС компаниями из ЕС.