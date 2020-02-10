Датский конкурент IKEA придет в Россию

Весной 2020 года в России откроются магазины ретейлера JYSK. Его называют датским конкурентом IKEA. В ближайшие 10-15 лет в стране должны появиться 200 торговых точек.

Развитием сети займется дочерняя компания JYSK — ООО «Юск», сообщила газета «Ведомости». Ценник в магазинах обещают средний.

Первые российские JYSK откроют двери для посетителей в столичном торговом центре «Тройка» и в здании торгово-промышленной зоны «Алтуфьево». В ТЦ магазин займет 1,5 тысячи «квадратов», а на промзоне — 1,2 тысячи.

Продавать в магазинах будут матрасы, подушки, постельное белье и разнообразные аксессуары для дома. Ассортимент в дальнейшем могут расширить.

Чтобы открыть один магазин, потребуется около 300-500 тысяч евро инвестиций. В компании планируют, что в Москве их будет около четырех-пяти. А в ближайшие 10-15 лет — 200 точек по всей России.

JYSK считается крупнейшим продавцом мебели в Дании. В мире ретейлер уже открыл 2,8 тысячи магазинов, которые есть в 52 странах. За год оборот компании составил около 3,8 миллиарда евро.