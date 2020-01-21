Кружки из IKEA оказались токсичными. Россиянам вернут за них деньги даже без чека

Сотрудники компании IKEA нашли токсичные вещества в некоторых дорожных кружках, которые продавали в своих магазинах. Покупателей попросили вернуть товар и забрать назад заплаченные за него деньги.

«IKEA настоятельно призывает всех покупателей, у которых есть дорожная кружка Troligtvis (розового/синего/бежевого цветов) с надписью „сделано в Индии“, немедленно прекратить ей пользоваться и вернуть ее в любой магазин IKEA», — сказано на сайте компании.

В магазине заверили, что полностью вернут все деньги даже без предоставления чека. Также специалисты заявили, что компания очень серьезно относится к безопасности продаваемой продукции. Все товары постоянно проходят испытания на соответствие стандартам, поэтому кружки также отправили на тесты.

«Недавно IKEA получила отчеты об испытаниях, свидетельствующие о том, что в дорожной кружке может быть уровень дибутилфталата, превышающий рекомендуемые пределы», — отмечается в сообщении.

По словам компании, речь идет именно о тех кружках, которые были сделаны в Индии и продавались с октября 2019 года.

Ранее стало известно, что из-за падения тяжелого комода из IKEA погиб двухлетний мальчик. Торговая сеть изъяла из продажи комоды и согласилась выплатить семье 46 миллионов долларов.