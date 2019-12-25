Дацика отправили в СИЗО на два месяца за попытку незаконно уплыть в Эстонию

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Ранее жена Дацика Виктория рассказала интернет-газете «Фонтанка.ру», что в их дом в Ленинградской области пришел знакомый и попросил помочь попасть в Эстонию. Дацик решил просто показать ему дорогу, которая проходит по льду реки Нарвы — в Эстонию он не собирался. Из-за теплой погоды лед еще не образовался, поэтому приятели сели в лодку. После этого у них сломалось весло, и плавсредство прибило к эстонскому берегу, где их встретили пограничники.

Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан с конца 1990-х годов участвовал в боях по смешанным единоборствам. В 2000-х он несколько раз побывал в колонии за грабежи и разбои. На свободу он вышел в феврале 2019 года.