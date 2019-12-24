Дацик попытался уплыть в Эстонию, но попался пограничникам

По словам собеседника агентства, Дацик был не один. «В ближайшее время в отношении двоих фигурантов дела о нарушении государственной границы будет избрана мера пресечения. Следствие намерено просить об аресте задержанных», — рассказал источник. По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье «Незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Интернет-газета «Фонтанка.ру» со ссылкой на жену Дацика Викторию сообщила, что накануне в их дом в Ленинградской области пришел знакомый и попросил хозяина перебраться через границу. Дацик согласился, когда гость начал взывать к жалости и рассказывать про «трех детей». Мужчины сели в лодку и поплыли по реке Нарве. У них сломалось весло, после чего плавсредство прибило к эстонскому берегу. Там пограничники их и задержали.

Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан с конца 1990-х годов участвовал в боях по смешанным единоборствам. В 2010 году его арестовали за участие в ограблениях салонов сотовой связи. Во время психиатрической экспертизы его признали невменяемым и поместили в клинику. Оттуда Дацик сбежал в Норвегию. В 2012 году он все-таки попал в колонию. После освобождения в 2016 году Дацик снова отправился за решетку по обвинению в разбое. Его выпустили в феврале 2019 года. После отсидки Рыжий Тарзан решил вернуться в спорт. 15 декабря он вышел на ринг против французского кикбоксера Жерома Ле Банне, который отправил его в нокаут.