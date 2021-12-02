Кремль объяснил появление ракетного комплекса «Бастион» на Курилах

Россия имеет право на свободное размещение своих войсковых комплексов на своей территории. Об этом сказал Дмитрий Песков, комментируя новость о размещении ракетных комплексов «Бастион» на Курилах.

По словам официального представителя власти Дмитрия Пескова, Россия может размещать на своей территории военные объекты, которые полагает целесообразными.

«Это наше суверенное право, это право любого государства, вряд ли оно может кем-то оспариваться», — сказал Песков, его процитировал ТАСС.

В то же время он добавил, что Россия дорожит отношениями с Японией, но в них есть проблема.

Береговые противокорабельные ракетные комплексы «Бастион» заступили на боевое дежурство на Курильских островах. Они базируются на острове Матуа. Ракетчики Тихоокеанского флота будут круглосуточно дежурить и контролировать прилегающую акваторию и проливные зоны. На Матуа развернут автономный военный городок, все помещения уже пригодны для жизни. Личный состав уже исполняет дежурство и занимается вопросами военной подготовки.