Следственный комитет проверит видеоролик, на котором чернокожим студентам дарят бананы

Следственный комитет и руководство Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ) проверят видеоролики, на которых чернокожим студентам на территории учебного заведения подарили бананы. Об этом Telegram-каналу «Подъем» сообщил пресс-секретарь университета Алексей Куликов.

«Записи камер видеонаблюдения показывают, что предполагаемые авторы видеоролика вошли на территорию университета через главный вход со стороны Ярославского шоссе и покинули территорию тем же путем», — рассказал он.

Куликов подчеркнул, что многолетняя практика работы университета показывает, что среди студентов-иностранцев нет межнационального напряжения.

Также отмечается, что свою проверку инцидента начал Следственный комитет.

Ранее хоккеист украинского клуба «Донбасс» Джален Смерек расторг контракт с командой после расистского эпизода. Игрок команды «Кременчуг» Андрей Денискин после небольшой потасовки показал Смереку уничижительный жест: он изобразил руками, будто чистит и ест банан.

Хоккейная лига в итоге дисквалифицировала Денискина на последующие 13 матчей.