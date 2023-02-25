Общество 25 февраля 2023, 14:49 Базы данных сайта Агентства стратегических инициатив слили в Сеть DLBI: базы данных сайта Агентства стратегических инициатив оказались в открытом доступе freepik

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В открытом доступе оказались базы данных Агентства стратегических инициатив (АСИ), сообщил Telegram-канал сервиса разведки интернет-уязвимостей «Утечки информации». Эксперты отметили, что в Сеть слили почти 45 тысяч строк с фамилиями, номерами телефонов и адресами.

Издание уточнило, что утечка данных произошла 24 февраля. Информация актуальна по состоянию на 14 августа прошлого года. В слитой в Сеть таблице 44 933 строчки с фамилиями, номерами телефонов, адресами мест жительства и электронной почты, логинами, паролями и местами работы с должностями.

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Специалисты добавили, что чуть позже в интернете появилась еще одна база данных, содержащая 571 450 строчек. По предварительной информации, она тоже принадлежит АСИ.

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Ранее стало известно об утечке магазинов «Дикси» и «Бристоль». Представители торговых сетей не сообщали о попадании информации о своих сотрудников, рассказали в Роскомнадзоре. Несмотря на это, сотрудники ведомства пообещали разобраться в ситуации и установить обстоятельства возможного взлома.