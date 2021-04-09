Данные 500 млн пользователей LinkedIn выставили на продажу

На одном из хакерских сайтов появилась база данных 500 миллионов пользователей LinkedIn, выставленная на продажу, сообщил Cyber News. Представители компании считают, что утечки не было.

«Пока мы все еще изучаем эту проблему, но опубликованные данные, по-видимому, включают общедоступную информацию, полученную из LinkedIn, в сочетании с данными, собранными с других сайтов», — рассказали представители соцсети в интервью сайту Insider.

Выставленная на продажу информация содержит ID аккаунтов, имена, адреса электронной почты, номера телефонов, информацию о месте работы, пол и ссылки на другие учетные записи в социальных сетях. Этого достаточно, чтобы хакеры смогли атаковать разные компании, считает аналитик разведывательной компании IntSights Пол Прюдомм.

По последним данным, всего у LinkedIn насчитывается 740 миллионов пользователей.

Россиян ранее предупредили, что в период майских праздников хакеры попытаются воспользоваться уязвимостью мобильной системы для перехвата SMS для авторизации в банковских приложениях. В теневом сегменте Сети в начале марта был продан доступ к коммутатору одного из сотовых операторов.