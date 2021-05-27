Дана Борисова ответила на обвинения дочери в развратном образе жизни

Дочь телеведущей Даны Борисовой 13-летняя Полина обвинила мать, что та занимается исключительно своей личной жизнью и водит домой мужчин. Чтобы хоть как-то обратить на себя внимание девочка занялась нанесением себе увечий. Как сообщил Starhit, об этом она заявила сотрудникам полиции, которые приехали проверить семью после происшествия.

Телеведущая ответила на эти обвинения в шоу «Пусть говорят». Отрывок программы опубликован на YouTube. «С 2018 года, с марта, вообще не было ни разу интима. Настолько мое личное пространство заполнено Полиной», — заявила Дана Борисова. Она отметила, что дочь в ее присутствии с полицейскими общаться отказалась. О госпитализации дочери Полины Дана Борисова сообщила на своей странице в Instagram 19 мая. По ее словам, девочка нанесла себе травмы в школе, откуда ее увезли в окровавленной одежде в государственную больницу психического здоровья детей и подростков. Борисова подчеркнула, что диагноз «самоповреждающее поведение» врачи поставили Полине еще полтора месяца назад.