Дочь Даны Борисовой оказалась в больнице с порезами

Телеведущая Дана Борисова сообщила, что ее 13-летняя дочь Полина попала в больницу с порезами после того, как нанесла себе увечья в туалете школы. В Stories в Instagram Борисова поделилась видео из машины скорой помощи и написала: «Опять».

После этого ведущая показала одежду в крови и прокомментировала ситуацию: «Поля в очередной раз порезала себя. На этот раз это произошло в школьном туалете, после первого урока… На этот раз вся одежда была в крови».

Источник фото: Instagram

Борисова рассказала, что ее дочь отвезли в государственную больницу «психического здоровья» для детей и подростков на Ленинском проспекте. По ее словам, на этот раз окончательно стало понятно, что «сами не справятся». Борисова объяснила, что врачи зафиксировали у Полины «самоповреждающее поведение». Психологи и психиатры говорили об этом диагнозе еще раньше. Борисова находится на связи со специалистами уже полтора месяца.

Дана Борисова в ноябре 2020 года заявила, что ее бывший гражданский муж избивает их общую 13-летнюю дочь. По словам ведущей, она обращалась к адвокату и намерена добиться наказания для мужчины.