«Дальневосточную ипотеку» под 2% выдали первой россиянке

Жительнице Хабаровского края выдали первую «дальневосточную ипотеку» под 2% годовых. Для строительства жилого дома ее взяла владелица «дальневосточного гектара» из города Советская Гавань.

Обладатели «дальневосточных гектаров» начали пользоваться программой льготного кредитования с началом строительного сезона, рассказали в агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.

Первую такую ипотеку на сумму в три миллиона рублей оформила Светлана из Совгавани, давно мечтавшая о своем доме. Семье то не хватало средств, то не получалось найти подходящий участок.

«Год назад решили взять „дальневосточный гектар“ и нашли участок площадью 22 сотки прямо в центре Советской гавани с видом на бухту», — рассказала женщина.

Если при обычном ипотечном кредите на 10 лет ей пришлось бы ежемесячно выплачивать по 45-50 тысяч рублей, то по льготной программе сумма платежа составила 27 тысяч. В ней можно использовать и средства материнского капитала.

На «дальневосточную ипотеку» сейчас заключили уже 7,44 тысячи договоров. Общая сумма по кредитам составила порядка 26 миллиардов рублей. Всего подано 26 тысяч заявок. В среднем размер займа составил 3,49 миллиона рублей.

По программе «Дальневосточная ипотека» кредит может взять молодая семья, чей брак зарегистрирован, возрастом не старше 35 лет. Выдают льготную ипотеку и участникам программы «Дальневосточный гектар». Процентная ставка в 2% годовых является основным условием кредита. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20%, а выдают сумму не более чем на 20 лет. Максимальная сумма кредита не превышает шесть миллионов рублей.

В реализации программы участвуют 12 банков, уточнило РИА «Новости». Пять из них, кроме того, предоставляют ипотечные кредиты для индивидуального жилищного строительства. Заявки принимаются во всех 11 субъектах Дальневосточного федерального округа.