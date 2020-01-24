    24 января 2020, 10:06

    Молодым специалистам могут начать выдавать льготную ипотеку на Дальнем Востоке

    Анастасия Кременчугская

    Андрей Купетов, глава Комитета Совета Федерации по экономической политике, написал письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением выдавать льготные ипотеки под два процента годовых для молодых специалистов, приезжающих работать на Дальний Восток, написала «Парламентская газета».

    Кроме того сенатор предлагает выдавать дальневосточный гектар на территориях опережающего развития и кратно увеличить количество лесных инспекторов.

    «Мы направили запросы во все субъекты Дальневосточного округа, они прислали информацию о проблемах, которые у них есть, и предлагаемые пути их решения», — рассказал Купетов.

    После анализа специалисты обобщили проблемы, выявили основные, собрали соответствующий документ и отправили его Мишустину.

    Амурская область просит выдавать льготную ипотеку под два процента годовых для молодых квалифицированных специалистов, которых привлекают для трудоустройства в субъекты Дальневосточного федерального округа из других регионов.

    Чукотка хочет, чтобы предоставляли дальневосточный гектар и в границах территорий опережающего экономического развития.

    Хабаровский край предлагает увеличить количество лесных инспекторов.

    Проблем много, все они описаны в документе, отправленном премьер-министру. Купетов попросил Мишустина рассмотреть всю информацию и предложения по регионам и принять меры по решению обозначенных проблем.