Молодым специалистам могут начать выдавать льготную ипотеку на Дальнем Востоке

Кроме того сенатор предлагает выдавать дальневосточный гектар на территориях опережающего развития и кратно увеличить количество лесных инспекторов.

«Мы направили запросы во все субъекты Дальневосточного округа, они прислали информацию о проблемах, которые у них есть, и предлагаемые пути их решения», — рассказал Купетов.

После анализа специалисты обобщили проблемы, выявили основные, собрали соответствующий документ и отправили его Мишустину.

Амурская область просит выдавать льготную ипотеку под два процента годовых для молодых квалифицированных специалистов, которых привлекают для трудоустройства в субъекты Дальневосточного федерального округа из других регионов.

Чукотка хочет, чтобы предоставляли дальневосточный гектар и в границах территорий опережающего экономического развития.

Хабаровский край предлагает увеличить количество лесных инспекторов.

Проблем много, все они описаны в документе, отправленном премьер-министру. Купетов попросил Мишустина рассмотреть всю информацию и предложения по регионам и принять меры по решению обозначенных проблем.