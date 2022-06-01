Бесплатную землю в Арктической зоне РФ выделили трем тысячам человек

В рамках программы «Дальневосточный гектар» трем тысячам жителей России выделили бесплатные земли в Арктической зоне страны. Об этом сообщил «Ямал-Медиа» со ссылкой на сайт Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Первый замгендиректора по социальному развитию КРДВ Эльвира Нургалиева заявила, что на данный момент территории Арктики активно развиваются. Она подчеркнула, что сейчас там возводят новые предприятия, а также создают условия для жизни людей, что привлекает туда новых постояльцев.

«Это подтверждают промежуточные результаты программы „Гектар“ — землю взяли уже три тысячи человек», — сообщила первый замгендиректора по социальному развитию КРДВ Эльвира Нургалиева.