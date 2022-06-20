Дагестанские виноделы готовы занять освободившуюся нишу на российском алкогольном рынке

Виноделы Дагестана готовы занять нишу ушедших из России иностранных брендов, а также конкурировать с крымскими и краснодарскими производителями. Об этом РИА «Новости» рассказал глава региона Сергей Меликов на полях ПМЭФ.

«Выход республиканского виноделия на импортозамещение будет стимулировать дальнейшее развитие отрасли. Это, в свою очередь, вовлечение большего количества людей в производственный процесс, повышение налоговой базы, что создаст дополнительные возможности для развития социальных программ, роста благосостояния наших жителей», — заявил Меликов.

Глава Дагестана отметил, что местные производители готовы конкурировать с российскими виноделами. Он подчеркнул, что нужно использовать сложившуюся ситуацию, чтобы выйти на еще более высокий уровень.

Роскачество предположило, что российский рынок алкоголя к концу года лишится 30% иностранных вин. Глава организации Максим Протасов уверен, что освободившуюся нишу займут отечественные виноделы.