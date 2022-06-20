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    20 июня 2022, 04:09

    Дагестанские виноделы готовы занять освободившуюся нишу на российском алкогольном рынке

    Глава Дагестана Меликов: местное вино может заменить ушедшие из России иностранные бренды

    Полина Созыкина

    Виноделы Дагестана готовы занять нишу ушедших из России иностранных брендов, а также конкурировать с крымскими и краснодарскими производителями. Об этом РИА «Новости» рассказал глава региона Сергей Меликов на полях ПМЭФ.

    Дагестанские виноделы готовы занять освободившуюся нишу на российском алкогольном рынке

    «Выход республиканского виноделия на импортозамещение будет стимулировать дальнейшее развитие отрасли. Это, в свою очередь, вовлечение большего количества людей в производственный процесс, повышение налоговой базы, что создаст дополнительные возможности для развития социальных программ, роста благосостояния наших жителей», — заявил Меликов.

    Глава Дагестана отметил, что местные производители готовы конкурировать с российскими виноделами. Он подчеркнул, что нужно использовать сложившуюся ситуацию, чтобы выйти на еще более высокий уровень.

    Роскачество предположило, что российский рынок алкоголя к концу года лишится 30% иностранных вин. Глава организации Максим Протасов уверен, что освободившуюся нишу займут отечественные виноделы.