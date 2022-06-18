Российский рынок алкоголя в 2022 году может лишиться около 30% импортного вина. Это связано с прекращением поставок и высокими ценами.

Импортное вино заменит российская продукция, отметил глава организации Максим Протасов НТВ.

«Предполагаем, что около 30% импорта в этом году уйдет с нашего рынка, причем не только по причине остановки поставок нашими иностранными партнерами, но и из-за роста цены и иных ограничений», — пояснил он.

Российское вино сейчас «входит в моду», отметил глава Роскачества. Подорожание отечественного алкоголя связано с изменением стоимости удобрений и средств защиты растений. Вырос спрос на виноград и себестоимость производства. Индустрия испытывает сложности с импортом корковой пробки, однако эти проблемы скоро решат.

Протасов на Петербургском международном экономическом форуме рассказал «360» о работе организации. Он отметил, что ее основная миссия направлена на повышение качества жизни россиян.