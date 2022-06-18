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    18 июня 2022, 00:53

    Россия к концу года может лишиться около 30% импортного вина — Роскачество

    Глава Роскачества Протасов: к концу 2022 года Россия может лишиться до 30% импортного вина

    Полина Созыкина

    Российский рынок алкоголя в 2022 году может лишиться около 30% импортного вина. Это связано с прекращением поставок и высокими ценами.

    Россия к концу года может лишиться около 30% импортного вина — Роскачество

    Импортное вино заменит российская продукция, отметил глава организации Максим Протасов НТВ.

    «Предполагаем, что около 30% импорта в этом году уйдет с нашего рынка, причем не только по причине остановки поставок нашими иностранными партнерами, но и из-за роста цены и иных ограничений», — пояснил он.

    Российское вино сейчас «входит в моду», отметил глава Роскачества. Подорожание отечественного алкоголя связано с изменением стоимости удобрений и средств защиты растений. Вырос спрос на виноград и себестоимость производства. Индустрия испытывает сложности с импортом корковой пробки, однако эти проблемы скоро решат.

    Протасов на Петербургском международном экономическом форуме рассказал «360» о работе организации. Он отметил, что ее основная миссия направлена на повышение качества жизни россиян.