Общество 12 апреля 2024, 14:05 Дачу Сталина купила компания, связанная с экс-губернатором Кубани Дачу Сталина в Мытищах приобрела компания, связанная с экс-губернатором Кубани РИА «Новости»

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Усадьбу председателя Совета министров СССР Иосифа Сталина «Липки-Алексеевское» в Мытищах купил закрытый инвестфонд «Стратегическое развитие». Об этом сообщил РБК со ссылкой на выписку ЕГРН от 8 апреля.

В ней указано, что инвестфондом управляет УК «Терра ассет менеджмент». Ее собственником выступает Роман Баталов. Он входит в совет директоров АО «Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева» и других компаний, которые связывают с семьей бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева.

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Дачу Сталина выставили на торги в сентябре 2023 года. Ее оценили в 403,49 миллиона рублей. В лот входил дом, хозпостройки и земельный участок. В ноябре 2023 ее купила краснодарская компания «Консалтинг и право».

В январе текущего года в усадьбе советского политического деятеля обнаружила два трупа.