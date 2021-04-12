Дачников предупредили о штрафах за высокие заборы

Россиян будут штрафовать за высокие заборы, которые препятствуют поступлению света на соседние участки. Высота ограждения по закону не должна превышать 1,8 метра.

«Действующими правилами утверждено, что рекомендуемая высота забора по периметру садовых участков должна составлять 1,2-1,8 метра», — сообщила РИА «Новости» член ассоциации юристов России Александра Обрывко.

Заборы должны быть выполнены из сетчатых материалов и не нарушать нормы инсоляции более чем на 50%.

Если соседи пожалуются на высокий забор, то дачнику грозит штраф в размере пяти тысяч рублей. Помимо денежного наказания, владелец участка должен будет демонтировать ограждение.

Эксперт рассказала, что правила распространяются только на заборы между участками. Если соседи договорятся, то возможна установка ограждений других типов или вовсе отсутствие забора.

Юрист напомнила, что при установке забора соседи порой невольно захватывают территории. По закону их могут обязать убрать ограду и выплатить штраф до 1,5% от кадастровой стоимости, но не менее пяти тысяч рублей для физических лиц и не менее ста тысяч рублей для юрлиц.

Также можно получить штраф за ненадлежащий вид забора — 500 рублей.