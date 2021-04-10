В МЧС рассказали о правилах готовки шашлыков на дачном участке

В 2021 году вступили в силу новые Правила противопожарного режима. Для садоводов и дачников некоторые требования изменились.

В частности, отменен полный запрет на разведение костров на приусадебных участках. При этом запрещается сжигать траву и мусор ближе 50 метров от ближайшей постройки.

А костер должен находиться минимум в 100 метрах от хвойного леса и молодняка и в 30 метрах — от лиственных лесов.

В радиусе десяти метров вокруг места сжигания мусора нужно расчистить землю от сухой травы, валежника и других горючих материалов. Запрещено оставлять огонь без присмотра.

Что касается шашлыков, то здесь требования проще.

«Мангалы и жаровни можно располагать на расстоянии не менее пяти метров от зданий и построек», — сказано в сообщении МЧС.

Ранее юрист объяснял, что мусор на даче нужно сжигать в мусоросжигателе или копать яму глубиной не менее 30 сантиметров.

Нарушителям противопожарных правил грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей. При уроне людям и жилью могут возбудить уголовное дело.