Интересное 20 апреля 2023, 23:47 Юрист Свиридова рассказала, за что могут оштрафовать дачников Юрист Свиридова посоветовала дачникам соблюдать пожарные нормы

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В этом году в России изменили пожарные нормы. За их нарушение дачников могут оштрафовать. Такой информацией поделилась юрист Мария Свиридова. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, жарить шашлыки теперь можно только в пяти метрах от любых зданий. В том числе стоит отходить от колодцев, заборов и деревьев.

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«Костры можно разводить на расстоянии семи метров от зданий и в 50 метрах от хвойного леса. Штрафы зависят от ситуации», — отметила Свиридова.