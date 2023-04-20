20 апреля 2023, 23:47
Юрист Свиридова рассказала, за что могут оштрафовать дачников
Юрист Свиридова посоветовала дачникам соблюдать пожарные нормы
В этом году в России изменили пожарные нормы. За их нарушение дачников могут оштрафовать. Такой информацией поделилась юрист Мария Свиридова. Об этом сообщило ИА НСН.
По словам специалиста, жарить шашлыки теперь можно только в пяти метрах от любых зданий. В том числе стоит отходить от колодцев, заборов и деревьев.
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«Костры можно разводить на расстоянии семи метров от зданий и в 50 метрах от хвойного леса. Штрафы зависят от ситуации», — отметила Свиридова.
Сад и огород
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