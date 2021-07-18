Дачникам захотели разрешить жечь сухую траву на участке

Дачникам предложили разрешить сжигать сухую траву на участках в 15 метрах от дома, а не в 50 метрах, как было раньше. Об этом со ссылкой на проект постановления МЧС сообщило РИА «Новости».

Согласно предлагаемым поправкам, при сжигании сухой травы, веток, листвы и другой растительности на земельных участках место открытого огня должно находиться на расстоянии не менее 15 метров до зданий. Если траву сжигают в специальных емкостях, например в бочках или мангалах, то минимальное расстояние от сооружений и построек предлагается сократить до 10 метров.

В МЧС также предложили отменить запрет на разведение костров и сжигание мусора на дачных участках. Законопроект, подготовленный ведомством, предполагает изменение правил противопожарного режима, последняя редакция которых вступила в силу в начале этого года. Нарушения караются штрафами в размере от двух тысяч рублей.

Согласно действующим правилам, разводить костры и использовать открытый огонь на дачах запрещено, за исключением специальных мест, утвержденных властями.