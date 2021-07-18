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    18 июля 2021, 17:23

    Дачникам захотели разрешить жечь сухую траву на участке

    Александр Блинов

    Дачникам предложили разрешить сжигать сухую траву на участках в 15 метрах от дома, а не в 50 метрах, как было раньше. Об этом со ссылкой на проект постановления МЧС сообщило РИА «Новости».

    Дачникам захотели разрешить жечь сухую траву на участке

    Согласно предлагаемым поправкам, при сжигании сухой травы, веток, листвы и другой растительности на земельных участках место открытого огня должно находиться на расстоянии не менее 15 метров до зданий. Если траву сжигают в специальных емкостях, например в бочках или мангалах, то минимальное расстояние от сооружений и построек предлагается сократить до 10 метров.

    В МЧС также предложили отменить запрет на разведение костров и сжигание мусора на дачных участках. Законопроект, подготовленный ведомством, предполагает изменение правил противопожарного режима, последняя редакция которых вступила в силу в начале этого года. Нарушения караются штрафами в размере от двух тысяч рублей.

    Согласно действующим правилам, разводить костры и использовать открытый огонь на дачах запрещено, за исключением специальных мест, утвержденных властями.