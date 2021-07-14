Запрет на разведение костров на дачных участках захотели отменить

Дачникам предложили разрешить разводить костры и сжигать мусор на участках. МЧС России подготовило законопроект, предполагающий внесение изменений в правила противопожарного режима. Документ опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

МЧС предложило отменить запрет на разведение костров на землях общего пользования и на территориях частных домовладений.

Предлагается также разрешить дачникам сжигать мусор, траву, листву и другие отходы на участках. Согласно действующим правилам противопожарного режима, это необходимо делать в специально отведенных местах. Кроме того, из правил предлагают убрать запрет на приготовление пищи над открытым огнем. Это касается в том числе любителей шашлыков.

Новые правила противопожарного режима вступили в силу в январе 2021 года. Для нарушителей предусмотрены штрафы от двух тысяч рублей.

Ранее дачникам дали советы, как не загубить огород и избежать солнечного удара в жаркую погоду. Работать в саду в такие дни лучше рано утром либо уже вечером.