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    14 июля 2021, 17:10

    Запрет на разведение костров на дачных участках захотели отменить

    Александр Блинов

    Дачникам предложили разрешить разводить костры и сжигать мусор на участках. МЧС России подготовило законопроект, предполагающий внесение изменений в правила противопожарного режима. Документ опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

    Запрет на разведение костров на дачных участках захотели отменить

    МЧС предложило отменить запрет на разведение костров на землях общего пользования и на территориях частных домовладений.

    Предлагается также разрешить дачникам сжигать мусор, траву, листву и другие отходы на участках. Согласно действующим правилам противопожарного режима, это необходимо делать в специально отведенных местах. Кроме того, из правил предлагают убрать запрет на приготовление пищи над открытым огнем. Это касается в том числе любителей шашлыков.

    Новые правила противопожарного режима вступили в силу в январе 2021 года. Для нарушителей предусмотрены штрафы от двух тысяч рублей.

    Ранее дачникам дали советы, как не загубить огород и избежать солнечного удара в жаркую погоду. Работать в саду в такие дни лучше рано утром либо уже вечером.