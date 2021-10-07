Дачникам рекомендовали высаживать редис осенью

Дачникам посоветовали сажать редис осенью. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Во-первых, это удобнее, так как осенью уже есть урожай огурцов. Редис и огурцы — отличный вариант овощного салата.

Также редис способен подготовить почву к зиме. Он убивает вредные микроорганизмы в земле, поэтому в следующем сезоне урожай будет еще лучше.

Осенний редис вкуснее — плоды будут мягче и слаще.

Также редис хорошо переносит прохладу. Для него не нужно делать теплицу. Да и в целом он не требует особо ухода, что очень удобно.

Если посадить редис прямо сейчас, некоторые его сорта созреют уже через три недели.

Ранее дачникам рассказали, какие процедуры необходимо провести в огороде, чтобы растения хорошо перенесли зимний период.

Еще до наступления первых заморозков необходимо выкопать корнеплоды, клубневые и луковичные цветы. Морозы могут повлиять на качество будущего урожая и погубить декоративные растения. Засохшие и больные побеги нужно обрезать. Корни растений нужно утеплить. Для этого подойдут солома, торф, опилки или кора.