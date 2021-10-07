Дачникам рассказали, как подготовить яблони к зимовке
«Утро.ру»: яблоням осенью нужны специальные подкормки
Дачникам рассказали про подкормки, которые необходимы яблоням для подготовки к зиме. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
Во-первых, нужно использовать минеральные удобрения с калием и фосфором. Они подойдут и для молодых деревьев, и для взрослых.
Чаще всего используются такие средства, как суперфосфат, сульфат калия, зольный порошок и другие.
Также нужны органические подкормки. Самый популярный вариант — это навоз. Нужно 10 килограммов на один квадратный метр.
Также подойдет птичий помет. 100 граммов следует разбавить 15 литрами воды. Раствор настаивать неделю.
Хороши и народные методы, например, настой из дрожжей. 500 граммов порошка смешиваются с тремя столовыми ложками сахара и девятью литрами воды. Раствор настаивается в течение недели. Потом его разбавляют водой 1:20. На каждое дерево понадобится около трех литров смеси.
Подойдет и марганцовка, смешанная с водой. Слабым раствором нужно полить землю вокруг ствола.
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