Общество 21 марта 2023, 05:53 Дачникам раскрыли секреты плодородной почвы Mk.ru: растения с длинными корнями могут улучшить состав почвы РИА «Новости»

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Некоторым дачникам при покупке участка достается плодородная земля, а кому-то же попадается безжизненная почва, малопригодная для огородничества. Как правильно ухаживать за грунтом, чтобы получать хороший урожай, рассказал сайт mk.ru.

При работе с глиной или суглинком первым рекомендуемым шагом является пескование, то есть добавление песка для выемки грунта. Следует использовать крупнозернистый речной песок с размером зерен от одного до четырех миллиметров. Карьерный песок не подходит, поскольку он содержит много глины и делает грунт бетонным вместо того, чтобы разрыхлять его.

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Во вторых, добавление в почву органических добавок не только изменит механический состав почвы, но и насытит ее влагой и обеспечит растения дополнительными питательными веществами. В качестве органических компостных добавок можно использовать навоз, компост, торф и ферментированные опилки.

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Следующий шаг — улучшение структуры почвы, удержание влаги и предотвращение роста сорняков. В этом может помочь мульчирование. Оно также защищает почву от эрозии — попадания дождевой воды и тающего снега внутрь. Почвозащитный слой можно сделать из различных органических материалов — подойдет солома, кора или древесная стружка. Оптимальная высота мульчирующего слоя для большинства огородных культур о пяти до семи сантиметров.

Также необходимо помнить про сидераты. Это растения с длинными, сильными корнями, способные быстро давать зеленую массу и удобрять почву. К ним относятся рапс, белая горчица, клевер, люпин, рожь, овес, горох, редис и горох. Не стоит забывать и о земляных червях. Они естественные переработчики земли.

Ранее зампред правительства региона Георгий Филимонов сообщил, что для полевых работ закупили 90 тысяч тонн удобрений. Он отметил, что в прошлом году в Подмосковье в общем купили более 130 тысяч тонн удобрений.