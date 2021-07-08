Дачникам посоветовали воздержаться от работы на участке в дневное время

В жару нельзя работать на дачном участке. Лучше перенести дела на утро или вечер, посоветовал врач главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Понятно, что в борьбе за урожай многие дачники не могут совсем отложить работу в саду. Но перенести ее нужно на ранние утренние и на вечерние часы, когда жара спадает», — рассказал в интервью РИА «Новости» Тяжельников.

От отметил, что физическая работа в жару опасна, особенно пожилым людям. Он посоветовал в самые жаркие часы отдыхать, создав комфортную температуру в помещении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве и Московской области жара до +34 градуса установится до середины следующей недели. Он отметил, что что москвичам и жителям Подмосковья ни в коем случае не нужно выходить в пред и послеполуденные часы из-за высокого уровня ультрафиолетового индекса — от 5 до 5,5. Он напомнил, что ультрафиолетовые лучи могут негативно воздействовать на кожу.