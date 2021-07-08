Жаркая погода продержится в московском регионе до середины следующей недели

Жара установилась в Москве и Подмосковье по крайней мере до середины следующей недели. Столбики термометров могут подняться до отметки в +34 градуса. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Будет малооблачно, солнце будет прогревать все больше и больше. Поскольку Москва — мегаполис, много высотных домов. Солнечная энергия попадает на стены домов. Эти твердые тела и нагреваются от солнца, а ночью отдают тепло», — отметил синоптик.

По его словам, в ночные часы будет выше +20 градусов. Он добавил, что тяжелее всего будет жителям Москвы и Подмосковья, у которых нет кондиционеров.

«В ближайшие дни температура +30…+33 градуса. во вторник — до +34 градусов. Ультрафиолетовый индекс сейчас тоже очень высокий. В Москве — от 5 до 5,5. Это говорит о том. что москвичам и жителям Подмосковья ни в коем случае не нужно выходить в пред и послеполуденные часы. Не нужно находиться под прямыми лучами. Нужно следить за детьми», — подчеркнул представитель Гидрометцентра.

Он напомнил, что ультрафиолетовые лучи могут негативно воздействовать на кому. Также Вильфанд дал прогноз на выходные и следующую неделю.

«В выходные дни — до +33, с понедельника — до +34 — до середины недели», — резюмировал синоптик.

МЧС напомнило, что при жаре нужно выходить на улицу в головном уборе и выбирать светлую одежду.