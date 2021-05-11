Россияне стали чаще покупать бассейны и фигурки гномов для дачи

Россияне во время пандемии стали чаще покупать товары для отдыха и проживания за городом. Спрос сместился от товаров первой необходимости для жизни за городом к покупкам для благоустройства участка.

«В пандемийном 2020-м россияне увеличили траты на товары для загородных домов и участков сразу в семь раз по сравнению с предыдущим годом. В 2021-м расходы граждан в этой категории сократились в 1,5 раза, но по отношению к докоронавирусному уровню показатель выше в пять раз», — привела газета «Известия» данные исследования Tinkoff Data.

При этом покупательский интерес сместился с практичных покупок к товарам для благоустройства участка. Например, прошлой весной в 15 раз увеличился спрос на топливные брикеты и уголь, в девять — на бассейны.

В этом году дачники, по данным Tinkoff Data, стали чаще интересоваться семенами цветов, рассадой, газоном, средствами по уходу за растениями и садовыми фигурами.

«Значительно увеличить траты на дачные товары в прошлом году людей стимулировали пандемия и переезд в самоизоляцию за город. Именно тогда многие люди занялись обустройством участков и загородных домов», — рассказали «Известиям» в Ozon.

Эксперты предположили, что по окончании пандемии люди снизят дачные расходы, однако они уже не никогда не вернутся на уровень 2019 года или еще ниже.