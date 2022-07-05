Дачникам назвали лучшие сидераты для дачного участка

Дачники ставят перед собой задачу вырастить хороший урожай плодов и овощей. Но многие культуры требует плодородных почв. Проблем огородникам доставляют и разные вредители. Но помочь в этом вопросе могут сидераты. Эта группа растений в числе прочего повышает плодородие и помогает избавиться от патогенов.

Сидераты представляют собой группу растений, которые выращивают в качестве природного удобрения, говорится в материале kp.ru.

Этим растениям огородники и садоводы дают подрасти, а затем срезают зеленую массу, разбрасывают ее равномерно по участку и после этого перекапывают.

Сидераты во многом могут помочь на даче. Среди их полезных свойств выделяют повышение плодородия, улучшение структуры почвы, снижение количества болезней и вредителей, подавление роста сорняков. Кроме того, эта группа растений помогает увеличить урожай, ведь она является хорошим медоносом.

Для дачного участка лучше всего выбрать однолетний люпин, вику, клевер, фацелию, люцерну, рапс, горчицу, овес, редьку масличную, а также рожь озимую.

Ранее садоводам и огородникам рассказали, что чаще всего для получения микрозелени применяют пряные культуры — мяту, базилик, петрушку или укроп. На втором месте по востребованности — салатные овощи, например Лолло Россо, но и другие виды тоже сгодятся