Cyberpunk 2077 для новых консолей выйдет не раньше лета

Ивински записал пятиминутное видео, в котором попросил геймеров не ругать сотрудников студии, так как все решения по выпуску принимало руководство. Компания, по его словам, не ставила целью продать пользователям неготовую игру. К моменту релиза внутренние тесты не выявили значительных проблем в Cyberpunk 2077.

Сооснователь CD Projekt объяснил сложности с версиями для PlayStation 4 и Xbox One желанием студии вначале сделать впечатляющую игру для компьютера, после чего перенести ее на консоли. Однако в процессе возникли сложности, и проект не успели осуществить в срок.

Основные проблемы Cyberpunk 2077 студия планирует исправить, выпустив патчи 1.2 и 1.3. Первый выйдет до конца января, второй в феврале.

Cyberpunk 2077 выпустили 10 декабря, после чего пользователи консолей начали массово жаловаться на проблемы с игрой. Из PS Store ее удалили.