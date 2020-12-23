Стартовала обработка заявок на возврат средств за Cyberpunk 2077

СD Projekt Red — разработчик Cyberpunk 2077 — начала обрабатывать заявки на возврат средств за различные версии видеоигры. Об этом рассказали владельцы шутера, которым стали приходить ответы на их запросы.

По словам геймеров, CD Projekt RED рассылает электронные письма, в которых указан уникальный номер заявки на возврат средств за Cyberpunk 2077. После заполнения и отправки заявки у пользователя не будет возможности отправить ее повторно, уточнил портал DTF.

Форму заявки на рефанд пользователь должен заполнить до 10 января 2021 года. Студия позволила оформить заявку только для дисковых версий Cyberpunk 2077 для ПК, PS4 и Xbox One.

При выборе возврата средств за цифровые версии игры для консолей геймер будет перенаправлен в магазин соответствующего платформодержателя: либо в Microsoft Store, либо в PS Store.

Игру студии CD Projekt Red ждали долго, почти восемь лет. Ее выход несколько раз откладывался. И вот самая ожидаемая игра 2020 года Cyberpunk 2077, еще до выхода получившая порядка двух сотен наград, стала оглушительным разочарованием для пользователей с консолями прошлого поколения — Xbox One и PS4. Причем разработчики заранее не предупредили, что игра для них будет выглядеть по-другому, да и вообще вряд ли станет возможной.