COVID-диссидент убил приятеля под Брянском из-за спора о коронавирусе

Смертью закончился конфликт двух приятелей из Брянской области. Убийцей оказался бывший полицейский, который не верит в COVID-19, причиной спора — коронавирус.

Издание «Новости Брянска» сообщило, что ЧП произошло в Севске. Туда на майские праздники из Москвы приехал 40-летний мужчина. Раньше он служил в правоохранительных органах, а сейчас работает охранником.

На Первомай он встретился с приятелем. Он выпивали в гараже. В какой-то момент речь зашла о коронавирусе. Мнения мужчин разделились. Охранник заявил, что считает пандемию глупостью для запугивания россиян. Якобы так власти хотят отобрать у россияне «последнее». Однако его друг с ним не согласился и заявил, что эпидемия происходит на самом деле.

В итоге приезжий набросился на местного жителя и жестоко избил его. Пострадавший получил множество травм, от которых позже скончался. Подозреваемого взяли под стражу. СК РФ по региону возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Ранее СОVID-диссиденты сожгли вышку сотовой связи в Северной Осетии. Они считают, что коронавирус — это обман, а введение 5G-сетей нужно для чипирования людей.