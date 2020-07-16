COVID-19 заболели 35 детей в детском лагере в Кировской области

Болезнь протекает бессимптомно. Несовершеннолетних вывезли из лагеря. Часть детей находится под наблюдением в больницах, других забрали домой родители.

Контактные лица выявлены, в лагере проводится внеплановая проверка, сообщили на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

Три тысячи детей приняли в первые смены 12 детских оздоровительных лагерей Кировской области. Все ребята и сотрудники лагерей предварительно сдали тесты на коронавирус, медицинские и технические работники носят маски и перчатки.

Ранее очаг новой коронавирусной инфекции выявили только в одном из частных детских лагерей Кировской области. Ребенка с подтвержденным диагнозом и симптомами отправили в инфекционный госпиталь, остальные дети и сотрудники сделали тесты. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По данным на 14 июля, в Кировской области выявлено 56 новых случаев коронавируса, всего зарегистрирован 4061 случай. В инфекционных госпиталях лежат 1072 человека с пневмонией, в отделении реанимации и интенсивной терапии — 27, умер 51 человек.

Ранее сотрудники Роспотребнадзора объяснили, какие условия необходимы для поездки в летний лагерь, расположенный за пределами региона, в котором живет ребенок.