Жительница Челябинска из-за ошибки врачей при ЭКО родила чужого ребенка

Женщина из Челябинска выносила и родила чужого ребенка из-за ошибки врачей во время процедуры ЭКО. Как сообщил портал 74.ru, это выяснилось благодаря указанной в карте группе крови.

«Мы должны были выписываться, врач пришла на осмотр и случайно положила его (ребенка — прим. ред.) карту на стол. У меня глаз как упал: группа крови — вторая. Я говорю: „Как так? У мужа — первая, у меня — третья“. Это невозможно», — рассказала женщина.

Жительница Челябинска решила не пускать это дело на самотек. Она обратилась к медикам и потребовала провести ДНК-экспертизу. Оказалось, что действительно они с супругом не являются родителями ребенка.

После служебного расследования эксперты пришли к выводу, что подмена могла произойти «на этапе эмбриологической лаборатории отделения вспомогательных репродуктивных технологий».

Супруги решили обратиться в суд, после чего заключили мировое соглашение. Медики обязались выплатить им большие суммы в качестве моральной компенсации. Женщина получит 2,4 миллиона рублей, ее супруг — 1,6 миллиона рублей.

Теперь пара мечтает найти того ребенка, которого они действительно зачали. Они говорят, что ребенку от такого родства точно не будет хуже, даже если у него появятся две мамы и два папы.

В Подмосковье с помощью процедуры ЭКО с 2013 года родились уже более 13 тысяч детей. Для всех будущих мам работает специальный колл-центр.