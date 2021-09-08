Глава МЧС России Евгений Зиничев, погибший в среду на учениях, посвятил всю свою жизнь служению Родине. Он всегда ставил долг на первое место и был очень бескомпромиссным человеком. Об этом в разговоре с «360» сказал сенатор Владимир Джабаров.

«Достойный человек, достойный офицер, генерал. Всю свою жизнь посвятил служению Родине. Он был какое-то время даже губернатором Калининградской области, а в МЧС раскрыл свой талант еще больше. Он организовал великолепную работу ведомства в тяжелые времена пожаров, наводнений», — подчеркнул он.

Джабаров отметил, что Зиничев был очень скромным. Он также всегда оставался человеком долга.

«Самые добрые воспоминания, очень жаль. Искренне. С большой буквы человек — не задумываясь, бросился спасать, даже ценой своей жизни. К сожалению, не удалось спасти и сам погиб. Но это говорит о том, что он был абсолютно бескомпромиссным в этом плане человеком. Чувство долга для него было превыше всего», — отметил собеседник.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб на межведомственных учениях в Красноярском крае. Он попытался спасти жизнь известному кинорежиссеру Александру Мельнику, который сорвался с обрыва в воду. Зиничев прыгнул за ним, но разбился о выступающий камень. В результате оба погибли. В МЧС России назвали смерть главы ведомства тяжелой утратой.