Нарколог Стеценко рассказал о признаках алкоголизма

Нарколог Олег Стеценко рассказал, как отличить пьянство от алкоголизма. Об этом сообщил Пятый канал.

По данным «Газеты.ru», в первую очередь алкоголизм характеризуется неконтролируемым желанием выпить. Например, человек может начать продавать вещи, чтоб купить алкоголь. Также похмелье становится настолько сильным, что его можно снять только дополнительной дозой спиртных напитков.

На последней стадии разрушается личность и люди уже не могут бросить пить.

«Это точка невозврата: на этой стадии люди уже не бросают. Человек, как правило, пережил уже несколько „белых горячек“, припадков. Личность утрачена и восстанавливаться нечему», — заключил Стаценко.