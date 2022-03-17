«Чтобы никто больше такого подумать не мог». Предприниматель объяснил иск к IKEA на квадриллион рублей

Подача судебного иска к ретейлеру мебели IKEA на квадриллион рублей поможет в будущем поставщикам не задумываться о приостановлении деятельности в России. Об этом «360» заявил петербургский бизнесмен Константин Куккоев, выступивший истцом к шведской компании.

«Удастся получить квадриллион — супер, если нет — то моя задача, как работника мебельной сферы, чтоб таких прецедентов не было больше, чтобы никто даже подумать не мог об этом», — заявил Куккоев.

Бизнесмен объяснил, что его фирма занимается дизайном, делая персональные проекты ремонта с мебелью от IKEA.

«У меня весь проект был под IKEA, успел закупить только часть. Клиенты у нас дизайн сделали все под IKEA, сил много потратили, время — все в пустую. У них был доступный ценник, они закрылись, что делать? Кроме них ничего не подходит, ни ящики, ни фасады», — пожаловался он.

Куккоев рассказал, что его относительно небольшая фирма серьезно пострадала от решения шведской компании приостановить работу в России, но в масштабах страны в эту ситуацию попали множество коллег.

Предприниматель уточнил, что отправил судебный иск к IKEA по почте, дата заседания остается неизвестной. С ним лично никто из компании не связывался.

В нынешней ситуации студии ремонта и дизайна перейдут на работу с российскими поставщиками, стоимость услуг которых гораздо выше.

«Ищем варианты, думаем, что делать, на месте не сидим, но пока в той ценовой категории особых вариантов нет. Российское производство также подорожало», — заключил Куккоев.

Ретейлер мебели IKEA приостановил работу в России после начала специальной военной операции на Украине.